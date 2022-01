Nuovo Consiglio provinciale di Taranto: vince il centrosinistra allargato ai 5Stelle

“Si sono svolte ieri a Taranto le elezioni dei membri del nuovo Consiglio provinciale jonico. Sebbene di misura, con lo scarto dell’1,6 % ha vinto la coalizione giallorossa: la lista “Terra Jonica 2050” composta da Pd, Movimento 5Stelle, Articolo Uno, Con Emiliano, Italia Viva e liste civiche, con il 50,8% dei consensi contro il 49,02%, eleggendo 6 consiglieri. Il nostro candidato, di Articolo Uno, attuale Presidente del Consiglio Comunale di Grottaglie, dott. Aurelio Marangella, è risultato il più suffragato con 7.446 punti grazie anche al pieno sostegno del sindaco e dell’intera maggioranza del Comune di Grottaglie. A lui, valido rappresentante del nostro gruppo politico, i migliori auguri di buon lavoro, congiuntamente a tutti gli altri eletti.

Ringrazio l’intera struttura provinciale del nostro partito, a cominciare dal Segretario, Massimo Serio, e tutti coloro che hanno contribuito a tessere questa tela preziosa che ci ha portato alla vittoria. Le elezioni provinciali, e queste 2022 in particolare, rivestono un significato importante per il territorio. Private quest’anno dell’apporto dei consiglieri comunali della città di Taranto, assieme a quelli di Leporano, entrambi Comuni commissariati, il nuovo Consiglio provinciale sarà chiamato ad affrontare scelte politiche determinanti, in questo momento storico di piena pandemia e con i fondi europei del PNRR da investire col massimo impegno per lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia.

Sono certo che la nostra compagine, di area progressista, saprà fare bene, attenzionando le problematiche che più stanno a cuore ai cittadini della provincia jonica come il lavoro, la salute, l’ambiente, le opere strategiche, l’istruzione: temi cruciali per il benessere del nostro territorio. Ed ora pensiamo al Comune di Taranto, siamo già al lavoro per le prossime elezioni Amministrative: anche lì possiamo replicare il successo con lo stesso schema con la candidatura unitaria a sindaco di Rinaldo Malucci, col pieno sostegno del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.”

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto

(foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: