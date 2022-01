Laterza su elezioni provinciali

“Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal centrodestra alle elezioni provinciali appena concluse. Un risultato di tale portata non era prevedibile, in considerazione del fatto che la maggior parte dei comuni è amministrata dalla sinistra. La strategia condivisa con gli altri partiti del centrodestra di aprire al civismo, pur mantenendo la propria connotazione politica si è dimostrata vincente. A pochi mesi dalla mia nomina a Commissario provinciale l’aver ottenuto 10000 voti ponderati dal partito che rappresento è motivo di grande gioia che condivido con tutti gli amministratori ed in particolare con Marco Natale che è stato il primo degli eletti con oltre 7000 voti, Domenico Gigante che ha ottenuto un lusinghiero risultato e con Anna Rita Massaro che con la sua candidatura di servizio ha mostrato tutto il suo attaccamento al partito.”

Così il Commissario Provinciale della Lega Luigi Laterza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: