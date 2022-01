Il centro sinistra vince le elezioni provinciali di Taranto

“La lista Terra Jonica 2050 ha ottenuto 48290 voti ponderati risultando la lista più votata con il 50,8% delle preferenze e, l’attuale Presidente del Consiglio Comunale di Grottaglie, Aurelio Marangella il consigliere più suffragato con 7446 voti. Il progetto Terra Jonica 2050, che fa il suo debutto proprio con il rinnovo del Consiglio provinciale, porta il suo primo buon risultato. Le forze politiche democratiche di centro-sinistra della provincia di Taranto sono unite nella costruzione di un progetto comune, pronto ad affrontare le sfide ambientali, economiche e sociali che ci attendono e che guarderà oltre le elezioni provinciali. Un progetto politico che trova la sua espressione nel valore dei partiti politici e soprattutto nel contributo fattivo delle forze civiche dell’area jonica focalizzando e mettendo al centro le città con un programma condiviso ed un’attenzione approfondita del territorio.

Soddisfazione da parte di tutte le forze politiche di maggioranza, che potranno contare sulla presenza di un loro membro in Consiglio provinciale in un momento così particolare come quello attuale dove, con l’arrivo dei finanziamenti del PNRR, sarà necessario verificare come saranno utilizzati questi fondi e per quali progetti.

Le questioni sul tavolo sono tante, in settori strategici come le infrastrutture, la viabilità, l’ambiente e l’edilizia scolastica. Basti pensare al futuro della sede del Liceo Moscati che, con i fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potrebbe concretamente vedere finalmente la sua realizzazione. Pertanto, sarà importantissimo vigilare. Ringrazio, per il prezioso supporto, le forze politiche della mia maggioranza perché questo risultato è frutto di un lavoro di squadra, che ha come unico obiettivo la voglia di mettersi a disposizione per il proprio territorio ed ha riconosciuto, nel consigliere comunale Aurelio Marangella, il rappresentante politico in grado di sostenere e tutelare in Provincia le istanze della nostra città.”

Nota di Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie

