De Palma entra in Consiglio regionale. Gruppo FI: “Benvenuto collega”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

“Benvenuto al collega Vito De Palma, da oggi ufficialmente consigliere regionale. E’ una bellissima notizia: il Gruppo di Forza Italia cresce con un componente in più. Vito, ne siamo certi, darà un contributo di valore all’azione del Gruppo, grazie alla sua esperienza politica e amministrativa, e sarà fedele interprete dei bisogni e dei progetti della comunità ionica e pugliese”.

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis, del vice commissario vicario, il sen. Dario Damiani, e del capogruppo in Consiglio regionale, Stefano Lacatena. “Esultiamo per l’ingresso in Consiglio regionale del nostro Vito De Palma, uscito vittorioso dal ricorso al Consiglio di Stato. È stato un periodo complesso, di attesa paziente, ma oggi è una gran bella giornata: la rappresentanza all’interno dell’assise regionale è finalmente aderente alla legge. A De Palma ed anche a Scalera vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, ma anche a tutti i pugliesi che, da oggi, tornano ad avere un organo legislativo composto nel rispetto della legge”.

