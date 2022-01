Super green pass sugli autobus di Kyma Mobilità

Kyma Mobilità ricorda che da lunedì 10 gennaio, per effetto del nuovo Decreto Covid, i passeggeri dei propri autobus dovranno essere in possesso del cosiddetto Super Green pass, la Certificazione verde Covid-19 rafforzata ottenibile dopo il vaccino o a seguito di una guarigione da Covid, di un documento di riconoscimento per la verifica della congruità della documentazione e dovranno indossare una mascherina FP2.

Sono esclusi dall’obbligo del Super Green pass solo gli utenti di età inferiore a 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale, che dovranno comunque indossare la mascherina FP2.

I controlli saranno effettuati, a bordo degli autobus o all’atto della salita o discesa, dalle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) e dagli agenti della Polizia locale, oltre che dai verificatori di Kyma Mobilità Amat incaricati del controllo sul regolare possesso dei titoli di viaggio, all’uopo dotati di apparati per la lettura del Super Green pass.

L’assenza o il rifiuto a esibirlo non consente l’accesso ai mezzi e comporterà l’eventuale richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine, le quali potranno applicare una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Gli utenti che, in occasione dei controlli a bordo da parte dei verificatori di Kyma Mobilità Amat, fossero trovati sprovvisti di Super Green Pass e/o di mascherina FP2 saranno invitati a scendere immediatamente dall’autobus e segnalati alle Forze dell’Ordine.

