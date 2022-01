Intermite: “No a strumentalizzazioni. CasaImpresa guarda agli interessi degli associati”

“Abbiamo dialogato e dialoghiamo con tutti con l’unico e chiaro obiettivo di tutelare gli associati alla nostra organizzazione datoriale. Con gli ormai ex amministratori, a volte abbiamo condiviso la gestione di alcune questioni, altre non abbiamo esitato a manifestare la nostra posizione critica, sempre orientati al confronto e soprattutto alla tutela degli interessi delle varie categorie e della comunità tutta”. Francesca Intermite, Presidente di CasaImpresa Taranto, chiarisce l’indipendenza dell’associazione che rappresenta dalle dinamiche politiche di una campagna elettorale, in vista delle amministrative di Taranto, che sembra essere già piuttosto vivace.

“Spiace rilevare – prosegue l’imprenditrice – il fatto che di recente sia stata data una connotazione politica, attraverso note ufficiali, al movimento di protesta promosso dall’Aci, e condiviso non solo da CasaImpresa, ma anche da molte altre associazioni, dati i riflessi negativi delle decisioni assunte soprattutto sul commercio e sui pubblici esercizi. Parliamo della gestione degli spazi a pagamento destinati al parcheggio. Ricordiamo che la nostra associazione è intervenuta sull’argomento, in tempi non sospetti: questo testimonia che nostro unico interesse è essere sui contenuti e cercare di dare un contributo alla soluzione dei problemi”.

“Rifiutiamo quindi qualunque tentativo di strumentalizzazione e ci proiettiamo – conclude la presidente di CasaImpresa Taranto – verso una nuova fase amministrativa con spirito costruttivo e animati dalla voglia di realizzare per ciò che ci compete, insieme alla parte sana del territorio, un reale cambiamento dapprima culturale, e subito dopo economico”.

