Comunali, Stellato: Primarie aperte, ma senza chi le ha negate

“Quanto accade a livello nazionale con il Governo Draghi è replicabile a Taranto, è il momento della responsabilità. Condivido i punti cardine che il partito di Conte ha indicato per le future alleanze e l’atteggiamento responsabile verso il Paese di alcuni partiti di centro e di centrodestra, in questo momento così difficile”.

Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale. “La mole di lavoro sviluppata a Roma per Taranto, e non solo, dai partiti che sostengono il Governo Draghi facilita l’interlocuzione della coalizione “Patto per Taranto” con i loro dirigenti politici – prosegue Stellato. Chiederò agli amici della nostra coalizione, civica e moderata, ed agli altri partiti e movimenti che con noi intendono condividere una nuova visione di città, di aprire le primarie anche agli altri partiti che sostengono il governo Draghi escludendo, ovviamente, quelli che a Taranto hanno negato tale, popolare, istituto di democrazia. Sono convinto – conclude Stellato – che un simile accordo per il capoluogo jonico potrà diventare laboratorio politico da esportare su tutto il territorio nazionale”.

