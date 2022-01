Ance Taranto, intervento su Cittadella della Giustizia

“Il passaggio dalla Provincia al Demanio delle aree su cui sorgerà la Cittadella della Giustizia di Taranto rappresenta un ulteriore e importante tassello nel processo di potenziamento dei servizi della nostra città. Si conferma, in particolare, l’attenzione delle Istituzioni verso il rafforzamento delle principali funzioni pubbliche offerte dal capoluogo e la volontà di partecipare ai processi di rigenerazione urbana che, com’è noto, passano anche attraverso la riorganizzazione delle attività e l’ammodernamento delle strutture che ospitano i servizi pubblici.

Taranto continua dunque a cambiare pian piano volto, ponendosi sempre più al centro di un complesso di investimenti pubblici e privati che, auspichiamo nel più breve tempo possibile, ridisegneranno la città per renderla sempre più moderna e funzionale. Una trasformazione alla quale, come costruttori, crediamo fermamente e che sosteniamo da tempo in ogni sede chiedendo alle Istituzioni di osare, di crederci sempre più convintamente, anche facendo da apripista per stimolare gli interventi privati. In questo quadro ci auguriamo che simili iniziative come quella che ha visto protagonisti Provincia e Demanio siano sempre più partecipate, coinvolgendo gli attori economici di questo territorio sin dalle battute iniziali per raccogliere contributi e suggerimenti.

Crediamo, infatti, che il confronto aperto e trasparente con la comunità sia il presupposto fondamentale per valorizzare lo sforzo compiuto da ciascuno nei propri ambiti e per lavorare efficacemente verso l’obiettivo comune di far crescere e sviluppare la città di Taranto.”

Nota di Fabio De Bartolomeo Presidente ANCE TARANTO

