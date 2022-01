Vaccinazione Covid 12-19 anni: aperture hub vaccinali “La notte è giovane”

Anche ASL Taranto aderisce all’iniziativa “La notte è giovane”, vaccinazioni anti-Covid dedicate alla fascia di età 12-19 anni nella fascia oraria dalle 20 fino a mezzanotte. A Taranto, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 2022 dalle 20 alle 24 sarà operativo l’hub vaccinale drive through presso il centro commerciale Porte dello Jonio. In provincia, invece, per la vaccinazione dedicata ai ragazzi, venerdì 14 sarà operativo l’hub di Martina Franca, sabato 15 toccherà all’hub di Ginosa e a quello di Manduria, mentre domenica 16 sarà operativo l’hub di Massafra. L’orario è sempre lo stesso, dalle 20 alle 24.

Per accedere alla vaccinazione, è indispensabile prenotarsi attraverso il portale Lapugliativaccina, il numero verde 800713931 o le farmacie abilitate FarmaCUP.

I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da un genitore con delega e copia del documento di identità dell’assente.

Correlati

Commenta l'articolo: