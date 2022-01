Attivo concorso unico regionale per 160 posti per collaboratori amministrativi

C’è tempo fino al 3 febbraio 2022 per partecipare al concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di 160 posti, a tempo indeterminato, di collaboratore amministrativo professionale-categoria D.

Si accede con Laurea Magistrale o con diverse Lauree di I livello (triennali) consultabili sul bando al seguente link : https://aslbat.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card?fbclid=IwAR3iTQW-Y1ouJSDhTBVEEAS0_Ze23dy1Mv2_t9NaCEn7moG2MGamfA3rkLE

I posti saranno così ripartiti : 26 posti alla ASL Taranto, 45 posti all’ASL BAT , 18 alla ASL Bari, 44 alla ASL Lecce, 9 alla ASL Brindisi, 12 posti all’A.O. U. Policlinico di Bari, 1 posto all’IRCCS Tumori “Giovanni Paolo II di Bari, 5 posti all’IRCSS “De Bellis” di Castellana Grotte.

Ne dà notizia Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto

