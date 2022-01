Ex Ilva, Perrini: “Pd e M5S di lotta a Taranto e di governo a Roma”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Sullo spostamento dei circa 600mln di euro dalle bonifiche dell’ex Ilva alla produzione di Acciaierie per l’Italia, oggi il Pd e il M5S a Taranto hanno dato prova di quanto i loro vertici di governo siano in grado di prendere in giro i territori e di come debba essere, poi, proprio il territorio a dover intervenire per correggere il tiro. Mi chiedo ancora una volta: perché i parlamentari del territorio non hanno battuto i pugni a tempo debito? Davvero pensano di poter fare governo a Roma e lotta a Taranto?”.

Correlati

Commenta l'articolo: