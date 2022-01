Campagna vaccinale Covid over 12, apertura hub vaccinali

Per la terza dose si potrà accedere se in possesso di una prenotazione. Accesso diretto agli over 12 solo per prime dosi e per operatori sanitari, forze dell’ordine e insegnanti.

Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana per gli over 12.

Negli hub della provincia di Taranto, si potrà accedere tramite prenotazione, con i seguenti orari: l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì 10 a venerdì 14 dalle 09.00 alle 17.00, mentre sabato 15 e domenica 16 gennaio sarà aperto dalle 09.00 alle 14.00; l’hub presso la SVAM sarà aperto martedì 11 gennaio, mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio dalle 09.00 alle 14.00; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 11 e venerdì 14 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 10, mercoledì 12 e venerdì 14 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 11 e giovedì 13 dalle 9.00 alle 17.00; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 10 e giovedì 13 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 12 e venerdì 14 gennaio dalle 9.00 alle 17.00, sabato 15 gennaio dalle 9 alle 14.

L’accesso diretto (senza prenotazione) per gli over 12 è consentito esclusivamente a chi deve effettuare la prima dose e alle categorie lavorative per le quali la vaccinazione è obbligatoria (operatori sanitari, personale scolastico, forze dell’ordine e forze armate).

Negli hub vaccinali, inoltre, sono state programmate anche le sedute vaccinali pediatriche, in sessioni dedicate unicamente ai bambini di 5-11 anni con orari differenti rispetto alle aperture dedicate ai cittadini over 12. Escluso gli eventi open day specifici, l’accesso agli hub nelle sedute pediatriche è possibile esclusivamente previo prenotazione della prima dose e su appuntamento specifico per la seconda dose.

