Risorse dirottate dalle bonifiche. Il Pd di Taranto aderisce alla manifestazione Usb

La Federazione provinciale del Partito Democratico di Taranto aderisce alla manifestazione organizzata dall’Unione Sindacale di Base, che si terrà domattina a partire dalle 9.30 sotto la Prefettura di Taranto.

L’obiettivo è ribadire un netto e corale dissenso nei confronti della scelta di dirottare i 575 milioni di euro, inizialmente destinati alle operazioni di bonifica, su interventi che invece interesseranno lo stabilimento siderurgico jonico. Abbiamo già avuto modo di sottolineare, attraverso le parole del commissario provinciale Nicola Oddati, la nostra contrarietà rispetto alla decisione assunta e contenuta nel milleproroghe, pur ritenendo assolutamente importante anche il percorso che mira a liberare la fabbrica dalle fonti fossili.

La centralità delle bonifiche non deve essere assolutamente messa in discussione. Piena condivisione di intenti dunque da parte del Pd di Taranto nei confronti dell’iniziativa del sindacato sotto il palazzo di via Anfiteatro. Saranno presenti: il Segretario regionale del Pd, Marco Lacarra, il candidato sindaco, Rinaldo Melucci, il responsabile Enti Locali del Pd di Taranto, Mattia Giorno, e diversi amministratori locali e regionali del Pd.

Nota della Federazione provinciale del Pd di Taranto

