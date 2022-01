Ex Ilva, Turco (M5S): “Ripristiniamo subito le risorse per le bonifiche”

“L’art. 21 contenuto nel DL Milleproroghe va annullato in sede di conversione del decreto legge. Questa è stata sin dall’inizio la posizione del M5S, che già nei giorni scorsi ha annunciato il deposito di un emendamento in Parlamento per ripristinare i fondi per le bonifiche dell’ex Ilva di Taranto. La sottrazione di 575 milioni di euro destinati alla riqualificazione ambientale del territorio è inammissibile, oltre che inaccettabile.

Il nostro dissenso lo abbiamo ribadito con forza e continueremo ad esprimerlo. Taranto non può rinunciare alle attività di bonifica né può rimandarle, in quanto indispensabili per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Il M5S, quindi, dopo aver invitato le altre forze politiche a sostenere l’annullamento della norma inserita nel Milleproroghe, aderirà a tutte le iniziative a difesa del territorio ionico e di Taranto. Per questo motivo domani, 7 gennaio, il M5S sarà presente alla manifestazione indetta dall’Usb davanti alla Prefettura di Taranto.”

Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del M5S e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II.

