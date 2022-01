Sen. Turco: «Ammessi altri 19 progetti per la rigenerazione urbana in provincia di Taranto»

«Lo scorso 31 dicembre il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Decreto Interministeriale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che individua i comuni beneficiari dei contributi destinati a investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Per il quinquennio 2021-2026 i contributi stanziati ammontano a 3,4 miliardi di euro. Attualmente, risultano finanziati 1784 interventi in 483 comuni italiani, e in provincia di Taranto i progetti ammessi risultano 19, distribuiti nelle diverse aree del territorio ionico.

Ancora un’altra misura in favore dei Comuni fortemente voluta dal Governo Conte II, capace, in piena pandemia, di programmare queste importanti risorse per la riqualificazione urbana e sociale del Paese. Il MoVimento 5 Stelle dimostra ancora una volta vicinanza concreta ai territori in difficoltà economica o emergenza sociale.» Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e già Sottosegretario a Palazzo Chigi nel Governo Conte II.

