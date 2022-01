Rischio idrogeologico, sicurezza edifici e viabilità: 3 mln dalla Regione

La provincia di Taranto sarà beneficiaria di importanti finanziamenti regionali per la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico, per la sicurezza di edifici e per la viabilità.

Su indirizzo infatti del Presidente Emiliano, e su proposta del vice-presidente Piemontese, la Giunta regionale ha deliberato importanti risorse a tutti i Comuni pugliesi che hanno partecipato all’Avviso pubblico “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali” e a 17 Comuni che hanno partecipato all’Avviso pubblico “Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse”.

È un passaggio rilevante, perché attiva cantieri di opere di forte impatto per la vita quotidiana delle nostre comunità e dà una risposta ai danni provocati da calamità naturali anche recenti.

Opere per un importo di circa 3 milioni di euro saranno finanziate nei seguenti Comuni della provincia di Taranto:

(300mila € per il recupero della Torre dell’Orologio)

(150mila € per Piazza San Giovanni Battista)

(295mila € per la manutenzione di strade comunali)

(300mila € per il ripristino del manto stradale e del sottopasso)

. (300mila € per manto stradale e sottopasso danneggiato da calamità naturali)

(200mila € per la sistemazione di tratti stradali ad alta pericolosità di sicurezza)

(300mila € per Interventi su viabilità comunale)

(1milione di € per il Fabbricato regionale ex INAPLI, sede degli uffici della Regione Puglia di Taranto)

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto

