Strisce blu, Stellato: evitata stangata grazie al buon senso del commissario

“Ringrazio il commissario straordinario per aver accolto la mia richiesta, avanzata nel corso del nostro incontro istituzionale, e corretto il provvedimento sull’aumento indiscriminato di tariffe e strisce blu in città, voluto ad aprile dall’ex sindaco Melucci e dalla giunta che egli presiedeva, evitando così una stangata per cittadini, commercianti e loro dipendenti”. Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale, all’indomani dell’intervento del commissario straordinario che ha rimodulato le tariffe per gli stalli di parcheggio blu e previsto agevolazioni per le categorie penalizzate.

“La sensibilità del commissario – prosegue Stellato – ha avuto il merito di sventare un provvedimento ingiusto e persino dannoso per i tarantini, che hanno subito l’aumento di tariffe e strisce blu quasi a tappeto in tutta la città. Con questi accorgimenti, il commissario Cardellicchio ha disinnescato il rischio di una vera e propria rivolta sociale pronta a montare, tra le proteste dei cittadini. Alla luce di ciò, appaiono ridicoli i tentativi dell’ex sindaco e dei suoi sodali, di sminuire le loro responsabilità derivanti da quella scelta politica scellerata e sembra, addirittura, grottesca la corsa ad intestarsi il primato della “riparazione” del danno causato ai tarantini che, invece, è solo scaturita dal buon senso istituzionale del commissario prefettizio.”

Correlati

Commenta l'articolo: