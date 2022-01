PNRR, Ecosistema Innovazione: primo ok al progetto di Taranto

“Un grande Campus Universitario per un finanziamento totale di 88,5 milioni di euro. Un solido lavoro di squadra che con l’amministrazione Melucci ci ha fatto portare a casa questo risultato. È di ieri la notizia e non possiamo che essere soddisfatti per Taranto. Il 12 Novembre scorso, mentre alcuni ex consiglieri decidevano nei sottoscala della stazione di lasciare la nostra città senza una guida certa, abbiamo continuato a lavorare per creare le condizioni di rilancio e di sviluppo del nostro territorio.

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che la nostra proposta relativa all’avviso “Ecosistema Innovazione”, il primo dei grandi bandi del PNRR, sul quale abbiamo lavorato con Politecnico di Bari, Università di Bari ed Università del Salento ha superato a pieni voti la prima fase di selezione. Una proposta progettuale per la realizzazione di un grande Campus Universitario dedicato alla ricerca nei settori delle biotecnologie e della blue economy che potrebbe garantirci un finanziamento di 88,5 milioni di euro.

Il sessantacinquesimo deposito, concesso dall’Aeronautica Militare, punta a diventare un polo di ricerca e di innovazione da fare invidia alle più grandi e moderne città europee, sicuramente il più grande e sostenibile hub di ricerca Italiano.

Voglio ringraziare Rinaldo Melucci, i dirigenti comunali Carmine Pisano e Francesco Murianni che con me, l’architetto Ubaldo Occhinegro ed i funzionari tecnici hanno lavoravano di concerto con i referenti delle istituzioni accademiche per garantire alla nostra città il superamento di questa prima fase.

Questi sono i fatti, il resto sono solo parole al vento di una politica miope, egoista, impreparata e senza alcuna competenza.”

Nota di Fabrizio Manzulli, Presidente associazione Taranto Crea e già Assessore allo Sviluppo economico e turismo del comune di Taranto

