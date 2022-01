Aperture degli hub vaccinali per la prossima settimana

Per la terza dose si potrà accedere se in possesso di una prenotazione. Accesso diretto solo per prime dosi e per operatori sanitari, forze dell’ordine e insegnanti.

Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana.

Negli hub della provincia di Taranto, si potrà accedere tramite prenotazione, con i seguenti orari: l’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle 09.00 alle 17.00, mentre sabato 8 e domenica 9 gennaio sarà aperto dalle 09.00 alle 14.00; l’hub presso la SVAM sarà aperto martedì 4 gennaio dalle 09.00 alle 14.00; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 4 e venerdì 7 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 4 dalle 9.00 alle 17.00; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 3 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio dalle 9.00 alle 17.00. Tutti gli hub saranno chiusi giovedì 6 gennaio.

L’accesso diretto (senza prenotazione) è consentito esclusivamente a chi deve effettuare la prima dose e alle categorie lavorative per le quali la vaccinazione è obbligatoria (operatori sanitari, personale scolastico, forze dell’ordine e forze armate).

Correlati

Commenta l'articolo: