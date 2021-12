Vicenda Nial Mail, nota dell’azienda

“A seguito delle ripetute ed infondate notizie diffuse, l’Azienda, a tutela di tutti i suoi collaboratori e per amore di correttezza nei confronti dei committenti, ha la necessità di chiarire quanto segue:

– In rispetto della legge sulla privacy, l’azienda non può diffondere alla stampa notizie in riferimento al licenziamento della lavoratrice, oggetto delle informazioni diffuse, in quanto il tutto sarà affrontato nelle sedi competenti nelle quali sarà data la giusta valutazione degli eventi accaduti e contestati;

– I collaboratori sono sempre stati liberi di aderire a qualsivoglia organizzazione sindacale;

– Non è stato mai perpetuato a tal proposito alcun comportamento vessativo e persecutorio nei confronti di nessuno. Quanto su citato è a tutela di tutti i collaboratori che continuano a svolgere il proprio lavoro con tranquillità ed in piena condivisione con le scelte e le direttive organizzative aziendali, come è sempre stato.”

Nota Nial Mail.

