Anche nella Stazione Torpediniere un parcheggio gratuito

Fino al 31 gennaio prossimo per tutti gli automobilisti è disponibile gratuitamente un ampio parcheggio nella Stazione Torpediniere della Marina Militare, un’area limitrofa al centro cittadino, con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 24.00, e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 24.00.

Ricordiamo che l’accesso per la Stazione Torpediniere è ubicato alla fine della Rampa Leonardo da Vinci a cui si accede da Via Roma, in pratica la strada in discesa che porta alla banchina del Canale navigale dal lato del Borgo umbertino.

L’opportunità di usufruire gratuitamente di questa importante area di parcheggio, nella quale gli automobilisti riceveranno assistenza, è stata resa possibile dalla disponibilità del Comando Marittimo Sud della Marina Militare, nella persona del comandante Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, che ha accolto una richiesta del Comune di Taranto.

Ricordiamo che fino al 31 gennaio è disponibile, sempre a titolo gratuito, anche il parcheggio all’interno della Caserma Mezzacapo della Marina Militare, cui si accede da via Principe Amedeo, con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 20.30 e nei festivi dalle ore 9.00 alle ore 20.30.

Giovedì 6 gennaio, infine, per raggiungere il centro si potrà utilizzare il bus navetta gratuito di Kyma Mobilità, un servizio che nel periodo dello shopping natalizio ha riscosso un grande successo, permettendo a tanti cittadini di spostarsi velocemente nelle corsie preferenziali riservate agli autobus di Kyma Mobilità, senza dover impazzire nel traffico per ore e ore cercando un parcheggio!

Il capolinea delle navette è in Via Caduti di Nassiriya, nei pressi dell’Istituto scolastico “Pacinotti”, un’area zona dove sono disponibili numerosi parcheggi gratuiti in cui lasciare l’auto.

Di qui si potrà prendere il bus navetta che, dalle ore 16.30 alle ore 21.00, parte ogni mezz’ora; per usufruire del servizio bisognerà essere in possesso del green pass e indossare la mascherina.

Questi sono gli orari di partenza dal capolinea di via Caduti di Nassiriya (Pacinotti): 16.30 – 17.00 – 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30 – 21.00.

Una volta partito da via Caduti di Nassiriya (Pacinotti), il bus navetta seguirà il seguente percorso circolare effettuando tutte le Fermate di Kyma Mobilità: via Japigia – via Minniti – via Principe Amedeo – via Crispi – Corso Umberto – via Margherita – Lungomare – Piazza Ebalia – via Oberdan – via Leonida – via Japigia – Corso Italia/Caduti di Nassirya (Pacinotti).​

