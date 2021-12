Storia, luci e spade: Thomas Becket rivive a Mottola

Dopo lo straordinario successo della precedente edizione, Mottola è pronta ad illuminarsi con le suggestioni di Thomas Becket AD 1170. La cittadina in provincia di Taranto, anche quest’anno, omaggia il suo Santo patrono con un’iniziativa senza precedenti. Luci, suoni, narrazioni e grafica digitale nell’Immersive Art Experience.

Dal 27 dicembre e sino al 9 gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 22:00 nella Chiesa del Convento a Mottola (in via Vito Sansonetti 41) sarà possibile assistere ad una combinazione unica e imperdibile di arte iconica e animazione digitale per vivere un’esperienza indimenticabile che catturerà il cuore, affascinerà la mente e ispirerà l’immaginazione. “History, Light & Sword” il tema scelto per questa edizione che, ancora una volta, regalerà grandi emozioni grazie alla tecnologia in grado di conquistare tutti i sensi.

Il progetto, vincitore del bando per le rievocazioni storiche del ministero della Cultura, è a cura dell’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket con la collaborazione del comune di Mottola. Regia Antonio Minelli, parte tecnica affidata a Full Service di Luigi Nardelli. Il percorso immersivo è visitabile gratuitamente, previa prenotazione sul sito www.becket1170.it.

Si accede solo con mascherina, a piccoli gruppi e muniti di green pass. Il progetto è realizzato nel rispetto della normativa anti- Covid.

