“La via Petrina”. Manifestazione a Taranto con il contributo del Consiglio regionale

La Soc. Coop Polisviluppo-Servizi Archeologici, con il contributo del Consiglio regionale della Puglia, ha organizzato la manifestazione “La via Petrina”.

Mercoledì 29 dicembre, nello scenario nella Città vecchia di Taranto, si terrà il monologo teatrale “Il mio nome è Pietro” di Pietro Sarrubbi (attore, regista, docente di regia cinematografica, già interprete di Barabba per Mel Gibson in “La Passione di Cristo”).

Lo spettacolo sarà preceduto da un tour guidato e lungo il percorso della manifestazione ci saranno stand gastronomici ed esposizioni di street art.

La finalità principale del progetto “La via Petrina” è quella di valorizzare il vasto patrimonio culturale, archeologico e naturalistico di Puglia, legato alla “tradizione Petrina”, partendo dalla città di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: