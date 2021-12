Dipendente Nial Mail licenziata a Natale, presidio Usb

Usb Lavoro Privato: martedì 28 dicembre dalle 15.00 alle 20.00, un presidio sotto Palazzo di Città. Obiettivo: richiamare l’attenzione sulla vertenza Nial Mail che, dopo una serie di atteggiamenti discutibili, ha raggiunto il punto più basso licenziando una lavoratrice a poche ore dal Natale. La dipendente è stata dapprima raggiunta da un provvedimento disciplinare.

“La Nial Mail ha pensato bene di licenziare una sua dipendente a due giorni dal Natale. Si tratta di una lavoratrice che ha prestato la propria attività per oltre dieci anni e che, quando ha deciso di iscriversi all’Unione Sindacale di Base insieme ad altri colleghi, è diventata destinataria prima di una sospensione cautelare e poi di una lettera di licenziamento, fondata su un’inesistente segnalazione di lamentele circa il suo operato da parte del comando della Polizia Municipale di Taranto, in qualità di committente della NIAL MAIL.

Per noi si tratta di una vera e propria rappresaglia che si compie con l’atto finale, quello che, a poche ore dal Natale, che dovrebbe essere per tutti un momento di serenità e condivisione, mette fine al periodo di lavoro della lavoratrice, nonostante sia stato lo stesso Comando della PM di Taranto, nella persona del comandante, Colonnello Michele Matichecchia, ad accertare e rendere nota l’estraneità della stessa alle segnalazioni pervenute.

Accanto a lei, i suoi colleghi che, al termine dell’orario di lavoro, hanno organizzato un sit -in di protesta davanti alla sede dell’azienda nello stesso giorno del licenziamento.

Per quanto ci riguarda, procederemo con ogni mezzo a pretendere giustizia nei confronti di una lavoratrice la cui unica colpa è quella di aver rivendicato i propri diritti e quelli dei suoi colleghi.

Nei prossimi giorni depositeremo ricorso in tribunale contro questo assurdo, ingiusto e feroce licenziamento e daremo luogo a manifestazioni in solidarietà della lavoratrice e per continuare ad invocare l’intervento delle istituzioni pubbliche (committenti della NIAL MAIL) perché facciano sentire il loro ruolo a tutela dei cittadini ed impediscano che società come questa possano violare indisturbate norme di legge e di contratto.”

Comunicato di Francesco Marchese, Usb Lavoro Privato

