Aggiornamenti per gli hub vaccinali pediatrici

In merito alla campagna vaccinale anti-covid 19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, oggi 27 dicembre sono stati operativi gli hub pediatrici nelle sedi degli istituti comprensivi “Salvemini” di Taranto (h 9-12; 15-18); “Bonsegna-Toniolo” di Sava (h 9-12; 15-18); “Manzoni” di Mottola nella fascia mattutina e “Surico” di Castellaneta, dalle 15 alle 18. Domani 28 dicembre, le vaccinazioni per i bambini riprendono nelle sedi degli istituti comprensivi “San G. Bosco” a Massafra, “E. De Amicis” a Grottaglie, “Martellotta” a Taranto, nella fascia mattutina 9-12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18. La sede dell’istituto “C.G. Viola” di Taranto sarà, invece, operativa nel pomeriggio (15-18).

Vi sono, inoltre, alcune variazioni rispetto al calendario originariamente definito con l’Ufficio Scolastico provinciale. L’appuntamento del 29 dicembre presso l’I.C. “Galileo Galilei” di Taranto è stato differito al 10 gennaio, nella fascia oraria 15-18. A Martina Franca, invece, le sedute vaccinali previste per il 29 dicembre 2021, 4 e 5 gennaio 2022 presso la sede della scuola “Giovanni XXIII” saranno riprogrammate presso l’hub vaccinale al Centro Servizi di Piazza d’Angiò, nello stesso Comune.

Inoltre, durante le sedute scolastiche di vaccinazione previste sino al 10 gennaio 2022 sarà garantito libero accesso a tutti i bambini di età compresa fra 5 e 11 anni che non sono stati vaccinati nel corso degli appuntamenti precedentemente assegnati.

