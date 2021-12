Taranto: Turco (M5S): «Via libera al gruppo Ferretti, 200 nuovi posti di lavoro»

«Il Cipess ha dato definitivamente il via libera al progetto di investimento del Gruppo Ferretti a Taranto; un duro lavoro iniziato nei primi mesi del 2020. Il colosso della nautica da diporto si stabilirà con un nuovo impianto presso l’area dell’ex yard Belleli, generando assunzioni dirette per circa 200 posti di lavoro e aumentando i volumi della filiera a supporto delle attività cantieristiche.

Grazie ai fondi stanziati dal Governo Conte II, ben 200 milioni di euro nell’ambito del CIS Taranto per il recupero dell’area ex Belleli e per attrarre l’investimento del Gruppo Ferretti, per la “Città dei Due Mari” si apre un nuovo capitolo. Il MoVimento 5 Stelle è riuscito a dimostrare che questa città può avere un futuro diverso da quello segnato esclusivamente dall’industria pesante. Investire sull’economia legata al mare significa consentire al capoluogo ionico di riemergere dalla sua attuale condizione.

Il nuovo impianto produttivo del Gruppo Ferretti svilupperà modelli, stampi, una divisione di ingegneria e un centro di ricerca e tecnologia avanzata su materiali come carbonio e vetroresina.

Il M5S continuerà sempre a battersi per la riconversione economica, sociale e culturale della Città di Taranto.» Lo ha dichiarato in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del M5S e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e coordinatore del CIS Taranto nel Governo Conte II.

