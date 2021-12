Ex Ilva, USB: attesa per approvazione emendamento su integrazione salariale

“Nella serata di oggi avremo notizie circa la presentazione del maxiemendamento in cui dovrebbe essere inserita l’integrazione salariale per ex Ilva in As, proposta dal senatore Mario Turco su sollecitazione dell’USB. Il senatore, per quel che concerne invece l’emendamento relativo al tfr (al momento stralciato) assicura che verrà dallo stesso ripresentato a gennaio al fine di evitare che i lavoratori attendano tempi biblici per incassarlo. Nella giornata di domani si dovrebbe procedere con la votazione conclusiva.”

Nota di Franco Rizzo, Coordinatore Usb LP

