Aggiornamento vaccini Covid 23 dicembre

ASL BARI

Oltre 11.500 dosi somministrate ieri, più di 41mila nei primi tre giorni della settimana. Resta alto il livello di attività dei centri vaccinali anti-Covid del territorio, con 34.448 richiami eseguiti in 72 ore, 3.794 seconde dosi e 3.157 prime dosi. Mentre continuano le sedute dedicate ai bambini tra i 5-11 anni, oggi a Capurso e Gravina, salgono a 4.604 i piccoli che hanno già ricevuto il vaccino anti-Covid. Ammonta invece a 367.495 il totale dei richiami eseguiti, su complessive 2 milioni e 399.840 dosi somministrate. La copertura completa della popolazione over 12 ha raggiunto il 91%, mentre quella per i richiami (over 18 con ciclo completato da almeno 5 mesi) riguarda il 58,6% dei residenti dell’intera provincia e il 63,7% nella sola città di Bari.

ASL BAT

Da quasi un anno dall’avvio della campagna di vaccinazione nella provincia Bat il 90 per cento della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino (309.713 cittadini), l’83 per cento ha ricevuto anche la seconda dose (284.436 cittadini) e il 28 per cento ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (94.798 cittadini). Cresce anche il numero dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che sono stati vaccinati con la prima dose: a oggi sono 447 mentre la percentuale dei giovani tra i 12 e i 19 anni che ha ricevuto la seconda dose sale al 74 per cento. Rispetto alla vaccinazione pediatrica va sottolineata la partecipazione dei pediatri di libera scelta (l’invito è di contattarli per effettuare la vaccinazione) ma a questo tra Natale e Capodanno si aggiungeranno open day dedicati con l’obiettivo di aumentare in maniera significativa il numero di bambini con la prima dose di vaccino.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 4.600 dosi di vaccino anti Covid. Domani, venerdì 24 dicembre, vaccinazioni in programma dalle 9 alle 14 nei centri di Bozzano, nel capoluogo, a Fasano (Conforama) e Oria (struttura tensostatica).

Per le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni il 24 dicembre saranno attivi dalle 9 alle 13 il PalaVinci a Brindisi, l’istituto Brandi a Carovigno, Bianco Pascoli a Fasano e Monasterio a Latiano.

ASL FOGGIA

Sono 1.099.707 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

Di queste, 219.004 sono state somministrate dai Medici di Medicina Generale, 1.990 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Il 90% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’82,2% ha ricevuto anche la seconda. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 167.993 persone.

Ad oggi sono 522 le bambine e i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Dato destinato a crescere sensibilmente con l’ingresso ufficiale della pediatria di libera scelta nella campagna vaccinale, a partire dal prossimo 27 dicembre.

Sono già molte le prenotazioni registrate direttamente presso i pediatri di tutto il territorio.

POLICLINICO FOGGIA

Da lunedì 20 a giovedì 23 dicembre (ore 13:00), presso gli ambulatori della UOC di Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 1.198 persone con dose di richiamo anti SARS-CoV-2: 135 in condizioni di vulnerabilità e 6 caregiver, 60 operatori sanitari, 12 operatori scolastici, 456 adulti di 60 anni di età e più e 529 tra i 40 e 60 anni.

ASL LECCE

La centocinquantamillesima dose di vaccino antiCovId dell’hub vaccinale della Caserma Zappalà di Lecce è stata ricevuta ieri da Matteo, 12 appena compiuti. Prosegue la campagna di vaccinazione in Asl Lecce tra Hub, centri sanitari, in farmacia e a cura dei Medici di medicina generale: 7669 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri di cui 875 a bambini e bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Sono 4200 i bambini vaccinati finora.

Ieri le vaccinazioni dei bambini sono state eseguite nelle scuole del Distretto socio sanitario di Lecce, Campi e di Maglie, nelle scuole di Andrano, Ugento, Galatina Polo 3, Racale, Taviano, IC P. Impastato di Veglie, Casarano Polo 2, nel Capannone Ex Acait.

ASL TARANTO

La campagna vaccinale in Asl Taranto, nella giornata di ieri, ha registrato un totale di 5.528 dosi di vaccino anti-covid somministrate negli hub e nelle strutture sanitarie. In particolare, 269 prime dosi per over 12 e 281 prime dosi pediatriche, 646 seconde dosi e 4.362 richiami. Il dato degli hub vaccinali riporta 385 dosi somministrate presso la SVAM e 957 dosi presso l’Arsenale a Taranto, 746 dosi a Grottaglie, 989 dosi a Massafra. I medici di medicina generale hanno somministrato 1.480 dosi totali, 157 dosi sono state somministrate a domicilio. Nei presidi ospedalieri e in altre strutture sono state registrate 50 dosi totali, 520 dosi nelle farmacie.

