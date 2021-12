Superbonus, Turco (M5S): «Dati su frodi smentiti dalla stessa Agenzia delle entrate»

«Apprezziamo molto il riferimento fatto oggi dal Presidente Draghi agli indiscutibili benefici prodotti dal Superbonus, misura ideata dal MoVimento 5 Stelle e fortemente difesa, estesa e potenziata all’interno di questa Legge di Bilancio, su cui abbiamo lavorato anche per introdurre norme antifrode. Tuttavia, apprendiamo che i 4 miliardi di euro di frodi ai quali si è riferito il Presidente del Consiglio non riguardano affatto il solo Superbonus.

A dirlo è stata la stessa Agenzia delle Entrate, costretta a rettificare i dati forniti dal Presidente Draghi, spiegando le frodi riguardano tutti i bonus, comprese le agevolazioni edilizie ed energetiche, anche relative alle locazioni abitative.

Sul tema antifrode Il MoVimento 5 Stelle è da sempre in prima linea per contrastare ogni violazione di legge e qualsiasi furberia. Non sarà certo la presenza di alcune frodi nel Superbonus a minare la validità e l’impatto della misura, valorizzata dalla stessa Commissione Europea e fortemente sostenuta dalle associazioni di categoria. Sul tema delle frodi contro lo Stato sarebbe necessario aprire un tavolo politico-istituzionale per attivare misure di contrasto per prevenire e punire con forza e maggiore certezza le violazioni a tutela dell’interesse pubblico e degli stessi cittadini.

Oggi registriamo 30 miliardi di frodi ed evasione Iva e quasi 100 miliardi di evasione fiscale, che raddoppiano calcolando l’economia sommersa; cifre esorbitanti che avrebbero dovuto favorire soluzioni antievasione che non rileviamo in Manovra, nonostante l’insistenza del MoVimento 5 Stelle.

Su quest’ultimo aspetto non comprendiamo, per esempio, la decisione di archiviare il cashback quale strumento antievasione (grazie alla digitalizzazione dei pagamenti), e di sostegno al commercio di prossimità.» Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del M5S e già Sottosegretario a Palazzo Chigi nel Governo Conte II.

