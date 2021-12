Mazzarano: “100.000 euro per il carnevale di Massafra, raddoppia il contributo della Regione”

“Approvato in commissione regionale l’articolo al bilancio per l’assegnazione di 300.000 euro, 100.000 ciascuno, per i carnevali storici pugliesi di Putignano, Manfredonia e Massafra”. Lo rende noto il consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, a seguito dei lavori in Commissione bilancio, esprimendo piena soddisfazione per il risultato raggiunto insieme con l’amministrazione regionale ed in particolare con l’assessore Piemontese.

“I carnevali di Massafra, Putignano e Manfredonia si affermano tra le manifestazioni storiche carnevalesche meritevoli – ha aggiunto Mazzarano – unitamente a quanto effettuato negli anni precedenti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che ne ha conferito il riconoscimento nazionale in ragione della storicità delle edizioni, della qualità artistica e creativa, delle ricadute socio-economiche e turistiche, delle connessioni con il patrimonio culturale e i territori”.

“In particolare quest’anno il nostro intervento si è reso indispensabile – ha aggiunto ancora Mazzarano – in considerazione del fatto che dal Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus) sia stato cancellato il finanziamento per i carnevali storici per il triennio 2022-2024. Nonostante sia già stata avviata una azione dì sensibilizzazione nei confronti del Ministero per i Beni Culturali affidata ai parlamentari pugliesi per fare reintrodurre il contributo ministeriale in sede dì discussione del bilancio dello Stato, la Regione Puglia ha ritenuto doveroso intervenire con fondi propri, raddoppiando il contributo concesso negli anni precedenti.

Una iniezione di risorse importante nei confronti di un settore in difficoltà – ha concluso Mazzarano – e che ha dato una risposta efficace e concreta alle aspettative dei cittadini e dei maestri cartapestai”.

