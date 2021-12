Manovra 2022, Turco (M5S): stanziati 420 milioni di euro per oltre 250 borghi

«Il lancio dell’avviso pubblico per l’accesso alle risorse del Piano Nazionale Borghi da parte del Ministero della Cultura è un risultato importante per il MoVimento 5 Stelle. Con un finanziamento che ammonta a 420 milioni di euro, di cui il 40% dedicati al Mezzogiorno, almeno 250 borghi italiani (21 scelti dalle Regioni e 229 selezionati con avviso pubblico), potranno ricevere entro maggio 2022 fino a 20 milioni di euro per progetti legati a turismo, sanità, ricerca, istruzione e lavoro.

A questa somma si aggiungono i 580 milioni per la rigenerazione culturale e il sostegno alle micro imprese e alle pmi già insediate o che si insedieranno nei borghi italiani abbandonati o in pericolo di abbandono.

Dare nuova vita ai borghi italiani significa valorizzare la bellezza fragile del nostro Paese e per questo il M5S ha fortemente voluto l’introduzione di questa misura in Legge di Bilancio. Il tema del ripopolamento dei piccoli centri urbani è sull’agenda politica di tutti i Paesi europei, e in particolare l’Italia può rappresentare un vero e proprio modello di transizione “dalla periferia ai borghi”, invertendo la tendenza degli ultimi decenni in cui si è preferito costruire attorno alle città, piuttosto che restaurare e manutenere il patrimonio storico-architettonico dei borghi.

La scelta di dedicare il 40% delle risorse al Sud, è dovuta al fenomeno di spopolamento di numerosi borghi dell’Italia meridionale per ragioni di povertà, disoccupazione e mancanza di prospettive per i più giovani, ma un’inversione di tendenza è possibile e il M5S la sta attuando.

La Puglia e le amministrazioni locali devono dimostrare di saper attrarre questi finanziamenti per recuperare borghi meravigliosi come quello della Città Vecchia di Taranto, che continua da cinquant’anni a vivere una condizione di degrado e trascuratezza.» Lo dichiara in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del M5S e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Conte II.

Proroga IMA al 2023 per le agenzie di somministrazione e riqualificazione dei portuali

La misura consente alle Autorità di Sistema Portuale di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, di prorogare l’operatività lavorativa e la durata dell’istituzione delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto.

«Approvato l’emendamento alla Legge di bilancio 2022, avente ad oggetto la proroga alla continuità lavorativa degli operatori delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la loro riqualificazione professionale, in scadenza al 30 giugno 2021.

La misura, fortemente voluta dal M5S che dimostra ancora una volta la sua vicinanza ai lavoratori in difficoltà, vuole consentire alle Autorità di Sistema Portuale di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, di prorogare l’operatività lavorativa e la durata dell’istituzione delle stesse Agenzie.

La misura riguarda tutti i lavoratori che operano in imprese la cui attività terminalistica è cessata da almeno 12 mesi in via eccezionale e temporanea, a decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, e che operano nei porti in cui almeno l’80% della movimentazione di merci “containerizzate” avviene in modalità transhipment, e dove da almeno cinque anni persistono stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Per finanziare l’operazione, si attingerà al “Fondo sociale per occupazione e formazione”.» Lo dichiara in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente M5S e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Conte II.

