Vaccini pediatrici, ospiti speciali a quattro zampe per intrattenere i bambini

La campagna vaccinale anti-Covid 19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni prosegue in Asl Taranto nei plessi scolastici individuati come hub pediatrici. Oggi pomeriggio, presso la sede dell’istituto comprensivo “Martellotta” di Taranto, ci sono stati due ospiti speciali: Ugo e Milù.

Sono due cani speciali, Ugo di tre anni e Milù di otto anni, labrador condotti dai loro proprietari operatori della SICS, la Scuola Italiana Cani di Salvataggio. Il gruppo ha voluto allietare e sdrammatizzare l’attesa dei bambini in fila per il vaccino.

Presenti alla seduta vaccinale anche i volontari di Mister Sorriso – Volontari della Gioia ODV-Ets, che con colori, origami e pennarelli hanno offerto la disponibilità ad intrattenere bambini e famiglie nei centri vaccinali pediatrici a loro dedicati.

