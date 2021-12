Prefettura di Taranto: attività di verifica anti Covid

Proseguono anche nella provincia di Taranto le attività di verifica in materia di green pass, certificazione verde ed uso delle mascherine, per scongiurare il rischio di aumento dei contagi da Covid-19 nel periodo delle feste natalizie e di fine anno.

Sulla base del piano dei controlli adottato dal Prefetto Demetrio Martino, le Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali, dal 6 Dicembre al successivo 19, hanno operato non solo per riscontrare le verifiche effettuate dagli operatori economici e dai verificatori del trasporto pubblico ma anche e in particolare in supporto agli stessi.

I controlli effettuati a campione a Taranto e provincia, sulle persone, sono stati 18.015:

57 quelle sanzionate per mancato possesso di green pass

49 per mancanza di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

A fronte di 2.846 esercizi commerciali controllati, sono stati sanzionati 28 titolari di attività ed è stata disposta la chiusura di 4 attività.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e saranno ulteriormente potenziati in vista delle imminenti festività.

