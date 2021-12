Patto per Taranto: “Con 15 Forum tematici scriveremo il programma con i tarantini”

“Al via i lavori per la stesura del programma elettorale del “Patto per Taranto”. Con l’avvio di ben quindici “forum tematici”, uno per ogni ambito programmatico, la coalizione civica scriverà il programma insieme ai tarantini. Un modo per aprirsi al contributo della città e delle sue energie positive, e tracciare gli obiettivi attraverso un processo popolare e di partecipazione dal basso. Un laboratorio itinerante di democrazia diretta in cui la rete civica sarà protagonista.

La coalizione del “Patto per Taranto” fornisce anche le modalità operative e il timing dei lavori. Lo “start” dei forum è previsto a gennaio. Ciascun tavolo tematico avrà un esperto facilitatore ed un segretario verbalizzante.

La metodologia di lavoro, per la scrittura condivisa del programma, sarà quella della conversazione informale, tendenzialmente autogestita dai partecipanti, guidata da alcune domande di riferimento.

Nello specifico, i quindici forum discuteranno delle seguenti tematiche: Welfare; Lavoro; Politiche giovanili, infanzia, invecchiamento attivo; Pubblica istruzione e Università; Sviluppo economico: Agricoltura, Artigianato, Commercio e Imprese; Lavori pubblici, infrastrutture e innovazione tecnologica; Taranto bellezza: paesaggio, edilità ed urbanistica; Trasporti, porto e aeroporto; Risorse del mare; Sport; Ambiente; Ecologia e rifiuti; Salute e qualità della vita; Cultura, spettacolo e turismo; Quartieri e periferie.

A ciascun forum potranno iscriversi 20 persone. L’iscrizione, tanto per gli esperti facilitatori quanto per segretari verbalizzanti o semplici partecipanti, è libera ed avverrà esclusivamente inviando la propria candidatura a “pattopertaranto@libero.it”.

Il percorso terminerà con un grande momento conclusivo di presentazione del programma così partecipato”.

Comunicato di Patto per Taranto.

