Stellato: “Puglia Popolare, a Taranto, è alternativa a Melucci”

“Puglia Popolare, a Taranto, è alternativa all’ex sindaco Melucci. Ogni tentativo di affermare il contrario è da considerarsi fuorviante e strumentale”.

Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale, a seguito del presunto sostegno dei “Popolari con Emiliano” all’ex primo cittadino, la cui sigla è apparsa in calce al comunicato di riconferma della sua ricandidatura.

“Quasi in concomitanza della presentazione, annunciata da giorni, della coalizione civica “Patto per Taranto” al Salina hotel, Melucci, in crisi di visibilità ed in tutta fretta, ha convocato la stampa ad una riunione “a porte chiuse”, al termine della quale ha confermato la sua ricandidatura senza primarie. Non solo. Ha anche annoverato il sostegno alla sua ricandidatura dei “Popolari con Emiliano”, lista che che mi onoro di presiedere in consiglio regionale.

Tutto ciò, al solo scopo di indurre in confusione cittadini ed “addetti ai lavori” o, peggio, nel maldestro tentativo di inanellare una sigla in più.

Ecco perché – conclude Stellato – a scanso di ulteriori equivoci, o futuri scivoloni, per rispetto dei colleghi del gruppo regionale e per ribadire ancora una volta il distinguo tra le dinamiche politiche del consiglio regionale, dove resto leale alla maggioranza di Michele Emiliano, e quelle del comune di Taranto, confermo che, alle prossime elezioni amministrative, a Taranto, presenterò una lista, con il simbolo di “Puglia Popolare”, alternativa a Rinaldo Melucci’.

