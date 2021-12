“Encoder”: oggi su Jo Tv, ospite Massimo Battista

In vista delle prossime elezioni amministrative a Taranto, Jo Tv, come sempre attenta alle problematiche politiche (e non) della città, nella trasmissione “Encoder” propone uno spazio di approfondimento sulle tematiche che hanno portato alla caduta dell’ex Amministrazione Melucci attraverso la diretta voce dei sostenitori e degli oppositori, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere più da vicino i protagonisti della vita politica della città e i loro programmi elettorali.

Dopo aver ospitato Stellato, Simili e Fuggetti, Marzulli e Marti, appuntamento con “Encoder” questa sera sulle pagine Facebook di Jo Tv e su www.jotv.it alle 19.00 con Massimo Battista (Una città per Cambiare).

Conduce Angelo Candelli.

Correlati

Commenta l'articolo: