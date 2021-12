Esito incontro con Commissario, Stellato: “Stangata parcheggi confermata”

“Strisce blu, buoni spesa, progetto “Verde amico”. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro avvenuto tra Massimiliano Stellato, consigliere regionale, e il commissario prefettizio Vincenzo Cardellicchio. Nessun passo indietro sulla “stangata” parcheggi.

“La delibera di giunta presieduta dall’ex sindaco Melucci che ha istituto a tappeto, quasi in tutta la città, gli stalli blu della sosta a pagamento non verrà purtroppo ritirata – dichiara Stellato. Unico, parziale, spiraglio è la previsione di una analisi che Polizia Locale e l’Amat effettueranno per valutare il rilascio dell’abbonamento, a costo ridotto, per i residenti.

Sul fronte dei buoni spesa, invece, la struttura commissariale ha preso atto della grande mole di domande pervenute. Si tratta di circa novemila istanze – numero molto superiore alle due tranche precedenti – per le quali sono in corso controlli e procedure istruttorie.

Purtroppo, anche in considerazione del numero elevato di richieste, le somme spettanti ai beneficiari non potranno essere erogate prima della metà di gennaio.

Infine, sulla vertenza “Verde Amico”, è stato riferito che, sia la società partecipata Infrataras che la struttura commissariale, hanno adempiuto a tutte le incombenze propedeutiche. Ora la palla è in mano alla Regione, che dovrà confezionare l’ultimo atto amministrativo per consentire l’attivazione della selezione pubblica finalizzata all’assunzione, entro gennaio, dei 130 lavoratori dell’ex Taranto IsolaVerde”.

Al termine dell’incontro Stellato ha reso al Commissario la propria disponibilità a fare da “ponte” istituzionale tra il Comune di Taranto e la Regione Puglia attraverso il suo ruolo di consigliere regionale”.

Nota di Massimiliano Stellato, Consigliere regionale

