M5S: domani a Leporano il convegno “Risparmiare grazie ai green bonus”

Nuova iniziativa del MoVimento 5 Stelle nel segno della transizione ecologica. Il 17 dicembre alle ore 17:30 presso il Salone del Comune di Leporano (TA), si terrà il convegno “Risparmiare grazie ai Green Bonus”. L’evento è aperto al pubblico.

Grazie ai fondi del Pnrr l’Italia sta vivendo un’occasione unica per implementare la transizione ecologica ed energetica. Il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto per i temi che riguardano l’ambiente, la tutela dell’ecosistema e il rispetto dei diritti dei consumatori, con particolare attenzione ai beni e ai servizi essenziali come l’energia. Peraltro, il nuovo corso del MoVimento 5 Stelle si prepone di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, favorendo gli investimenti della transizione green per contrastare il surriscaldamento globale dovuto all’inquinamento.

In campo energetico l’Unione Europea e tutti gli Stati membri si stanno muovendo in una sola direzione, cioè quella del progressivo abbandono del combustibile fossile per minimizzare l’impatto sul Pianeta, investendo sempre di più sulle fonti rinnovabili, in armonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dall’ONU.

È importante, però, che sia gli enti pubblici che le imprese, tanto quanto i privati cittadini, siano facilitati nel conoscere il percorso che l’Italia ha intrapreso anche grazie al modello attuato dal Governo Conte II con i bonus edilizi.

Per questo motivo, il gruppo Attivisti MoVimento 5 Stelle Taranto, ha convocato un convegno aperto al pubblico per il 17 dicembre alle ore 17:30, presso il Salone del Comune di Leporano (TA) titolato: “Risparmiare grazie ai Green Bonus”. Gli argomenti trattati spazieranno dal meccanismo del Superbonus 110%, sino ad arrivare alle prospettive di Reddito Energetico e alla creazione di vere e proprie Comunità Energetiche, esprimendo un’idea di futuro conveniente sia per le tasche dei cittadini che per la salvaguardia ambientale e dell’integrità delle generazioni che verranno.

L’evento, moderato da Annagrazia Angolano, si aprirà con un’introduzione a cura di Francesco Nevoli, e oltre a me ospiterà altri due relatori che esporranno le linee guida per i prossimi passi da compiere nel segno della transizione ecologica ed energetica: Antonio Trevisi – Tony, Energy Manager e Vincenzo Scarano, Coordinatore Nazionale ANCE Giovani.

Il Convegno è organizzato nel rispetto della normativa anti-covid. La cittadinanza è invitata a partecipare.

