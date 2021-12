Martina Franca: i carabinieri salvano anziana

Non rispondeva al telefono da ieri sera, così il figlio, da Roma, ha allertato i carabinieri di Martina Franca: ad essersi resa irreperibile è stata un’anziana donna di 91 anni, residente nel territorio martinese, che viveva lontana dai due figli e con l’aiuto, giornaliero, di una badante.

Quando alla Centrale Operativa è giunta, intorno alle ore 13:00, la richiesta di aiuto nelle ricerche da parte del primogenito, immediato è stato l’intervento dell’autoradio sul posto indicato quale abitazione della signora.

Effettivamente non vi è stata alcuna risposta al citofono ma questo non ha scoraggiato i militari che hanno scavalcato il muretto di recinzione intorno alla casa e si sono guadagnati l’accesso al giardino antistante. Ed è stato proprio lì, riversa a terra nel proprio orto, che l’hanno trovata, infreddolita ed impaurita, immobile, ma cosciente.

I carabinieri, nell’attesa del soccorso medico, le sono stati accanto stringendole la mano, rassicurandola, e coprendola con alcune coperte recuperate in casa. Arrivato il 118, la donna è stata trasportata in ospedale per un inizio di ipotermia, ma non in pericolo di vita.

Una storia a lieto fine per l’anziana donna che a breve i figli, rientrati a Martina dalle rispettive città di lavoro, potranno finalmente riabbracciare.

