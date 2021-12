Donazione TP Italia a pediatra e oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata

Stamane, il Gruppo Teleperformance Italia ha donato una serie di pacchi regalo e giocattoli ai piccoli pazienti di pediatria e oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata. Per l’occasione, l’azienda ha annunciato anche l’impegno di mettere a disposizione una borsa di studio per un medico specializzando, in servizio in pediatria, come forma di rinnovo di una borsa di studio in scadenza.

I doni sono stati pensati, uno a uno, per i piccoli e le piccole pazienti in carico alla struttura pediatrica diretta dal dottor Valerio Cecinati. Ogni dono è stato scelto pensando ai singoli destinatari, che riceveranno, quindi, un regalo su misura per la propria età: in azienda, tra i dipendenti, c’è stata una vera e propria gara di solidarietà per l’acquisto e il confezionamento personalizzato dei doni.

Questo tassello di solidarietà si aggiunge a una serie di azioni che, già in passato, Teleperformance ha intrapreso a favore della sanità tarantina. “Il nostro contributo nasce dalla consapevolezza di essere parte integrante della comunità – dichiara Gianluca Bilancioni, responsabile delle Risorse Umane del gruppo – e siamo intervenuti spontaneamente quando c’è stata la necessità di supportare l’Asl nel contattare i cittadini per la campagna vaccinale. Per noi, è stato moralmente impossibile ignorare la difficoltà nell’emergenza. Da qui nasce anche il progetto della borsa di studio per consentire ad uno specializzando di proseguire il servizio in reparto per un anno ancora. Il nostro vuole essere anche uno stimolo per gli altri, un esempio che possa ispirare altre realtà a dare il proprio contributo per il bene della collettività”.

“Ringrazio fortemente Teleperformance – conclude Stefano Rossi, direttore generale uscente – che con il suo supporto costante e le tante iniziative intraprese con questa azienda è con piacere nostro partner istituzionale consolidato”.

Presenti alla cerimonia di donazione, la direzione strategica di Asl Taranto e la direzione medica del Santissima Annunziata, i dottori Michele Conversano e Valerio Cecinati, il dottor Gianluca Bilancioni e Alessandro Ladiana per TelePerformance.

