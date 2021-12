Agevolazioni Imu, Casartigiani: chiesto un incontro con il Commissario Cardellicchio

Casartigiani Taranto chiede chiarimenti alla Direzione Tributi e al neo Commissario Vincenzo Cardellicchio in merito agli sconti sull’imposta Imu. Il segretario provinciale Stefano Castronuovo in particolare, fa notare che già lo scorso anno, con delibera di Consiglio Comunale n.104/2020 sono state approvate le aliquote dell’imposta municipale per il triennio 2020 – 2022 con una serie di agevolazioni e scontistiche per le nuove attività economiche sorte in “Città Vecchia” (piccole imprese, artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.) o per le nuove imprese a condizione che assumano almeno un dipendente a tempo pieno e indeterminato.

Nella stessa delibera si specifica anche che le modalità di erogazione sarebbero state rese note attraverso l’adozione e pubblicazione di apposito provvedimento amministrativo. «Ad oggi però- fa notare Castronuovo – non sono state ancora divulgate le indicazioni per l’accesso alle agevolazioni. Centinaia di imprese sono in difficoltà. Credendo di poter beneficiare di questa forma di sostegno, hanno fatto ingenti investimenti e ora rischiano di non riuscire a coprire tutte le spese».

Una situazione, a detta degli imprenditori, incresciosa. «Domani scade il termine per effettuare il versamento della rata Imu e noi non sappiamo come e a chi fare richiesta per beneficiare dell’aiuto economico deliberato in consiglio comunale – lamenta Fabrizio Camera referente della categoria Shop h24 – Come al solito alle parole non hanno fatto seguito gli atti amministrativi. L’amministrazione uscente ha sempre portato avanti inziative ammirevoli a favore delle imprese ma che puntualmente non soddisfacenti per tutti i settori produttivi oppure si è limitata, come in questo caso, ad annunci per mezzo comunicati stampa senza però impegnarsi concretamente».

L’associazione degli artigiani solo qualche settimana fa aveva infatti evidenziato non poche criticità in merito ai requisiti di accesso per ottenere un contributo a titolo di rimborso della tassa rifiuti, calcolata sul dovuto relativo all’anno 2021. Aveva infatti chiesto il ritiro dell’avviso pubblico, perché penalizzante per alcune categorie escluse senza giusta causa e la ridefinizione dei requisiti di accesso al rimborso. Anche in questo caso, la voce dei nostri imprenditori è rimasta inascoltata.

«A fronte del disagio che la macchina amministrativa continua a creare chiediamo al commissario del Comune di Taranto un incontro urgente per confrontarci sulle tante questioni rimaste ad oggi in sospeso. – aggiunge il direttore di Casartigiani Taranto Rosita Giaracuni- Ora che il dottor Cardellicchio è impegnato nella guida del civico Ente fino alle prossime elezioni amministrative, sarà necessario garantire la risoluzione di alcune problematiche più volte affrontate con l’amministrazione uscente e che hanno pesanti ripercussioni sulle imprese artigiane da noi rappresentate».

Correlati

Commenta l'articolo: