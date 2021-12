Trasporti, sciopero nazionaleil 16 dicembre 2021

In relazione allo sciopero generale indetto dalle Segreterie Nazionali di CGIL e UIL per giovedì 16 dicembre 2021, i sindacati regionali di categoria di FILT/CGIL e UILTRASPORTI, hanno comunicato che lo sciopero per il comparto del Trasporto Pubblico Locale sarà di 24 ore.

Sul sito di Kyma Mobilità Amat (www.amat.taranto.it) è riportato in dettaglio il quadro orario delle prime e delle ultime partenze da ogni capolinea per ognuna delle due fasce orarie di garanzia dei servizi (05:30 – 08:30 e 12:30 – 15:30) in tale giornata, ai sensi di quanto prescritto all’art. 12 dell’Accordo nazionale del 28/02/2018, stipulato in attuazione della legge n° 146/1990 e s.m.i., validato con deliberazione della Commissione di Garanzia per il diritto allo sciopero nei servizi pubblici – n° 18/138 del 23/04/2018.​

Correlati

Commenta l'articolo: