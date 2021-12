Taranto Jazz Festival: è coast to coast

Il Teatro Fusco ritrova le note del jazz. Il 17 dicembre il Taranto Jazz Festival torna con una one night invernale nel segno della “pugliesità”, una celebrazione della tradizione musicale regionale riletta e reinterpretata in chiave jazz. Il festival è prodotto in collaborazione col Comune di Taranto e con il patrocinio di Puglia Sounds.

Dal palco del teatro cittadino il festival propone una serata all’insegna della ricerca artistica, della fusione musicale che unisce il folklore locale e la musica nera. Si comincia con Coast to Coast feat. Stefano Di Battista (sax) e Serena Brancale (voce). Un progetto, quello di “Coast to Coast”, nato con l’obbiettivo di recuperare e riarrangiare i brani della musica tradizionale pugliese e mediterranea, reinterpretandoli in chiave moderna riproponendoli così ad un vasto pubblico; Martino De Cesare alla chitarra, Tony Semeraro al piano, Francesco Lomagistro alla batteria e Franco Esposito al basso danno vita ad un concerto che unendo la musicalità del jazz con le sonorità del nostro territorio trascina lo spettatore in un viaggio musicale intorno al mondo. Ospiti del concerto nell’occasione due special guest come Stefano Di Battista (sax) e Serena Brancale (voce). Il prezzo dei biglietti è di 15 euro platea 12 euro galleria e logge.

“Con questa edizione abbiamo messo la Puglia al centro del progetto – ha dichiarato il direttore creativo del Taranto Jazz Festival Antonio Oliveti. Abbiamo voluto condividere l’importante lavoro di ricerca artistica del progetto Coast to coast che ha posto al centro delle sue sonorità la valorizzazione del repertorio folk e tradizionale regionale, svecchiandolo però grazie ad un’operazione di sintesi col jazz contemporaneo. Un’unione che dà nuova linfa alla storia musicale del territorio”.

Per qualsiasi informazione contattare il numero WhatsApp: 392 630 8671.

Pagamento sicuro e rapido via PayPal: www.paypal.me/tarantojazzfestival

Oppure tramite bonifico a Taranto Jazz Festival, IBAN IT10Z0708715801000000002416

L’evento sarà accessibile anche alle persone con disabilità grazie a Movidabilia.

