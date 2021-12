Campagna vaccinale in Asl Taranto per i minori di età 5-11 anni

In merito alla campagna vaccinale anti-covid 19 per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, Asl Taranto e l’Ufficio Scolastico Provinciale hanno individuato i primi plessi scolastici che saranno adibiti a centri vaccinali per i bambini.

Giovedì 16 dicembre pomeriggio, saranno operative a Taranto le sedi degli istituti comprensivi “C.G Viola” e “Martellotta”, a Massafra l’I.C. “San Giovanni Bosco” e a Grottaglie l’I.C. “De Amicis”. Venerdì 17 dicembre pomeriggio, invece, le vaccinazioni dei bambini riprendono a Taranto presso l’I.C. “Pirandello”, a Laterza presso l’I.C. “Diaz”. Sabato 18 dicembre, nella fascia oraria mattutina, i plessi scolastici operativi saranno a Taranto l’I.C. “Salvemini”, a Martina Franca l’I.C. “Giovanni XXIII” e a Sava l’I.C. “Bonsegna-Toniolo”.

