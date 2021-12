Aggiornamento vaccinazioni anticovid

La Puglia ha superato quota 7 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate: in media oltre mezzo milione di dosi al mese, con picchi a fine primavera-inizio estate, gestiti dal personale del servizio sanitario regionale e della Protezione civile.

L’ultimo report del Ministero della Salute attesta a 7.021.219 il numero di somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale.

3.140.109 persone hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari al 87,91% della popolazione over 12, il 93,1% dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale, 869.166 persone hanno già ricevuto la terza dose di richiamo.

BARI

Oltre 12.700 somministrazioni eseguite nella giornata di ieri e quasi 4.500 nelle sedute di stamani. In dettaglio si tratta di 14.650 richiami, 2.020 seconde dosi e 562 prime dosi in poco meno di 36 ore. La campagna vaccinale anti-Covid sale ancora d’intensità, in particolare per i richiami che salgono sino a 257mila. Parallelamente cresce la copertura con dose “booster” assicurata agli over 18 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi: il 47,6% in tutta l’Area Metropolitana, il 53,2% nella città di Bari. Il picco massimo si raggiunge tra gli over 80, che hanno superato il 70% di copertura “booster” in tutta la provincia e, nella sola Bari, toccano il 73,7%.

POLICLINICO CONSORZIALE BARI

Il Policlinico di Bari raggiunge quota 22.188 somministrazioni di terze dosi. Sono stati vaccinati con la dose booster 9.133 medici, infermieri e operatori sanitari in servizio nell’ospedale e hanno già ricevuto il richiamo vaccinale contro il Covid 2.230 unità di personale universitario e 1.487 studenti afferenti alla scuola di Medicina. È stata quasi completata la platea di pazienti fragili affetti da patologie e in cura nei centri specialistici del Policlinico di Bari: sono in tutto 7.221 i soggetti vulnerabili che hanno ricevuto la terza dose necessaria a completare il ciclo vaccinale e 2.117 i rispettivi caregiver a cui è stato somministrato il booster.

BAT

Nella Asl Bt dall’inizio della campagna di vaccinazione a oggi sono state somministrate 307.995 prime dosi, 279.851 seconde dosi e 62.281 terze dosi. In termini percentuali la copertura con la prima dose è dell’89 per cento, con la seconda dell’81 per cento e con la terza del 18 per cento. Variano di poco le coperture con la terza dose nei 10 comuni della provincia: ad Andria è del 16 per cento, a Barletta del 19, a Bisceglie del 17, a Canosa del 20, a Margherita del 21, a Minervino del 20, a San Ferdinando del 19, a Spinazzola del 25, a Trani del 18 e a Trinitapoli del 21.

FOGGIA

Sono 1.042.788 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

L’89,3% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’80,8% ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 122.728 persone di cui 14.491 operatori sanitari, 1.113 ospiti in strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali.

Iniziative ASL Foggia:

Venerdì 17 dicembre, la ASL Foggia organizza un open day a Bovino, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, presso il Palazzo ex Municipio. Si accede senza prenotazione.

Dal pomeriggio di martedì 14 dicembre diventa operativo il nuovo Punto Vaccinale di Popolazione di Cerignola, allestito presso il “Pala Tatarella” di corso Scuola Agraria.

Presenti all’avvio delle attività il direttore generale della ASL Foggia Vito Piazzolla, il sindaco Francesco Bonito, in rappresentanza dell’intera giunta comunale di Cerignola che ha messo a disposizione la nuova struttura, e il vescovo mons. Luigi Renna.

Da Piazzolla un invito a tutta la cittadinanza a continuare a vaccinarsi anche con la terza dose per aumentare il più possibile la copertura vaccinale della popolazione.

LECCE

7264 le vaccinazioni effettuate nel fine settimane in ASL Lecce tra cui: 1310 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio, 1462 nella Caserma Zappalà, 240 nel Museo S. Castromediano, 446 nel Centro polivalente di Galatina, 581 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 459 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 331 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 309 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 197 nell’Hub di Poggiardo, 327 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 386 nella RSSA comunale di Martano, 410 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 105 nell’Ospedale di Casarano, 231 nel Dea Vito Fazzi, 370 nelle Farmacie.

TARANTO

In Asl Taranto, ieri la campagna vaccinale ha registrato in totale 6.616 dosi somministrate delle quali, nello specifico, 269 prime dosi, 906 seconde dosi e 5.441 dosi di richiamo. Le dosi di vaccino anti-Covid sono state somministrate così come segue: 1.287 dosi presso l’hub Arsenale di Taranto, 1.018 dosi a Grottaglie, 1.013 dosi a Martina Franca e 943 dosi presso l’hub di Porte dello Jonio, quest’ultimo in modalità drive through. I medici di medicina generale hanno somministrato 1.602 dosi totali, 120 dosi sono state somministrate a domicilio. Nei presidi ospedalieri e in altre strutture sono state registrate 217 dosi totali, 416 dosi nelle farmacie.

