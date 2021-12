Apertura degli hub vaccinali della provincia di Taranto nella prossima settimana

Qui di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana. Gli accessi agli hub è possibile con prenotazione. L’hub presso l’Arsenale della Marina Militare sarà operativo da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre dalle 09.00 alle 17.00, mentre sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà aperto dalle 09.00 alle 14.00. L’hub di Ginosa sarà aperto martedì 14 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 17 dicembre dalle 9.00 alle 14.00; chiuso lunedì 13, mercoledì 15, giovedì 16, sabato 18 e domenica 19 dicembre. Il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 13 e mercoledì 15 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì 17 dicembre dalle 9.00 alle 14.00; chiuso martedì 14, giovedì 16, sabato 18 e domenica 19 dicembre.

A Manduria, hub operativo per gli utenti prenotati martedì 14 e giovedì 16 dicembre dalle 9.00 alle 17.00; chiuso lunedì 13, mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre. A Martina Franca, il centro vaccinale è operativo lunedì 13 e giovedì 16 dicembre dalle 9.00 alle 17.00; chiuso martedì 14, mercoledì 15, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 dicembre. Il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 15 dalle 9.00 alle 17.00, venerdì 17 e sabato 18 dicembre dalle 9.00 alle 14.00; chiuso lunedì 13, martedì 14, giovedì 16 e domenica 19 dicembre.

Si evidenzia che l’hub di Massafra, venerdì 17 dicembre, chiude alle 14. Il pomeriggio non sarà operativo per sopraggiunti motivi tecnici, nonostante siano state effettuate delle prenotazioni. Coloro che hanno una prenotazione a Massafra per il 17 dicembre pomeriggio, saranno contattati telefonicamente per concordare un nuovo appuntamento.

Il centro vaccinale di Taranto presso il centro commerciale Porte dello Jonio sarà operativo solo lunedì 13, ma l’accesso è riservato agli operatori scolastici, negli orari comunicati loro tramite convocazione personale.

Correlati

Commenta l'articolo: