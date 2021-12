Abbandono di rifiuti su terreno di proprietà privata, sanzionato a Lizzano

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Manduria (TA) finalizzati a prevenire e contrastare i reati e gli illeciti amministrativi in materia ambientale. In tale contesto sono state eseguite verifiche volte a monitorare il territorio per individuare la presenza di eventuali siti oggetto di abbandono illegale di rifiuti.

Durante tali servizi, i militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Manduria si sono portati sulla S.P. 112, altezza località Calapricello del comune di Lizzano (TA), ove hanno sorpreso un 77enne originario di Taranto intento a scaricare su un terreno di proprietà privata quanto contenuto nel bagagliaio della propria autovettura, ovvero numerosi sacchetti in plastica contenenti rifiuti domestici e speciali.

All’uomo è stata pertanto contestata la prevista sanzione amministrativa e gli è stato intimato l’immediato ripristino dello stato luoghi con il contestuale conferimento di tutto il materiale presso l’isola ecologica di Lizzano.

