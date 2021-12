Acciaierie d’Italia, USB: “Sotto l’albero di Natale cassa integrazione quasi per tutti”

“Dalla prossima settimana si fermano completamente i reparti Pla 2 (Produzione Lamiere) e Laf (Laminatoio a Freddo), e a cascata Staff, Servizi e Officine Generali. Si prevede inoltre anche la fermata del Tubificio Erw.

L’elemento di novità, rispetto al passato, è che questa volta il ricorso agli ammortizzatori sociali riguarda, già a partire da lunedì prossimo, anche la fascia di controllo, rappresentata da impiegati e capireparto (figure vicine all’azienda), contattati e informati oggi a fine turno. Spiace sottolineare che tutto quello che avevamo previsto, si sta verificando: nuove fermate dunque oltre quelle già annunciate la scorsa settimana.

Il risultato è che lo stabilimento sarà paralizzato quasi per il 70 %. Fatto assai strano perché, mentre il mercato dell’acciaio é in ascesa, lo stabilimento subisce un pericoloso stop con tutte le carenze strutturali e gestionali. Da un lato le false promesse con l’annuncio dell’acquisto di quattro nuove gru, dall’altro la cruda e chiara realtà della cassa integrazione.

Dallo Stato, che finora è stato uno spettatore immobile, e per questo complice, ci aspettiamo lunedì 13 dicembre, in occasione dell’incontro programmato al Mise, una presa posizione netta in difesa degli interessi dei lavoratori e del territorio.”

Nota del Coordinamento provinciale Usb Taranto

