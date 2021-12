Uila Taranto: riunione del Cis per Taranto e criticità mitilicoltura

“Il 7 dicembre scorso, si è svolta la riunione del Contratto Istituzionale di Sviluppo presieduta dall’on Mara Carfagna.

Ha fatto molto rumore il definanziamento del progetto dell’acquario green con la rimodulazione della quasi totalità degli stessi investimenti in altre opere importanti. Ciò che ci ha lasciato sorpresi è stato invece il silenzio sugli aspetti riguardanti le bonifiche del Mar Piccolo e le ricadute di queste sul tutto il comparto ittico.

Riteniamo di vitale importanza l’intervento del Governo su una questione difficile la cui risoluzione, oltre a rappresentare una opportunità di rilancio per gli operatori della mitilicoltura da tempo vessati, rappresenterebbe un volano di sviluppo economico e culturale dell’intera città di Taranto.

In questa ottica auspicavamo che il C.I.S. potesse rappresentare uno strumento per avviare un percorso di attenzione sensibile verso questo argomento, ma ancora una volta i problemi dei nostri lavoratori sono stati ignorati. In questo particolare momento – dove gli impegni assunti nei mesi scorsi dal Comune mediante l’istituzione di un tavolo permanente non possono essere soddisfatti, dove da parte del commissario per le bonifiche, pur registrando l’impegno, al momento non ci sono state ricadute apprezzabili rivolte agli operatori – a sarebbe stato opportuno una maggiore considerazione da parte del C.I.S.

La stessa on Carfagna, a metà luglio si era espressa sull’argomento ritenendo insoddisfacente lo stato di attuazione dei programmi e chiedendo al responsabile unico del Contratto, Paolo Esposito, direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale, di fare una ricognizione per individuare gli ostacoli e consentire così di arrivare a una proposta che acceleri la realizzazione delle opere. Risulta perciò incomprensibile che nella scorsa riunione il problema non sia stato affrontato.

A fronte di questo disinteressamento, la scrivente Segreteria territoriale esprime disappunto e preoccupazione per un tema che oltre ad essere di difficile risoluzione rischia di non essere più annoverato tra le urgenze nell’agenda politica e amministrativa del territorio con grave danno in termini occupazionali, economici e sociali. Auspica, altresì, che nell’immediato si abbia una riconsiderazione della problematica ritenendola argomento centrale per lo sviluppo socio-economico del territorio e il rilancio di un settore troppo spesso martoriato e dimenticato.”

Nota UILA Pesca Taranto.

