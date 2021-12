Celebrata a Taranto la Giornata Internazionale contro l’HIV

Contro lo stigma dell’AIDS abbiamo bisogno di consapevolezza (di Roberta Frascella, portavoce Taranto Pride 2021).

Il 1° Dicembre è il World AIDS Day e a Taranto la ricorrenza è stata celebrata con la bandiera arcobaleno esposta a Palazzo di Città e col banchetto rainbow di Hermes Academy, Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto e Coordinamento Taranto Pride in Piazza Maria Immacolata, a sottolineare l’importanza di questo giorno di cui ancora troppe poche persone parlano o sono a conoscenza.

Col World AIDS Day si vuole ricordare a livello internazionale l’importanza della consapevolezza sull’HIV e sull’AIDS.

Indetta per la prima volta al Summit mondiale dei ministri della sanità sui programmi per la prevenzione dell’AIDS del 1988 e organizzata dall’UNAIDS (1987-2004) e dal WAC (2005-oggi), è un momento strategico per ricordare la presenza del virus dell’HIV e della malattia dell’AIDS, che dagli anni Ottanta ha ucciso oltre 25 milioni di persone diventando una delle peggiori epidemie della storia.

Viviamo, attualmente, in un momento di pandemia dovuto alla Covid-19 e le notizie sull’argomento sono ormai onnipresenti su ogni canale di informazione – l’OMS ha parlato di infodemia a proposito – e sappiamo che il virus SARS-CoV-2 colpisce indiscriminatamente tutte le persone ed è un problema mondiale. Siamo preparatissimз a rispondere a qualsiasi domanda che riguardi questo virus, ma come mai non siamo altrettanto informatз su HIV e AIDS, nonostante ce li portiamo dietro dagli Anni Ottanta?

La storia dell’HIV è piena di discriminazioni e di disuguaglianze, infatti le persone sieropositive sono circondate da un’aura di stigma sociale che ancora oggi non si riesce a eliminare. Sono passati ormai quarant’anni da quando si è iniziato a parlare di HIV e AIDS e, se allora non c’erano cure o comunque non c’erano le conoscenze giuste per averci a che fare, oggi la medicina ha fatto dei passi in avanti, pensate che è notizia di quest’anno che è in sperimentazione un vaccino contro l’HIV. Il problema è che non c’è lo stesso grado di progresso a livello sociale.

Quante persone conoscete che hanno l’HIV o l’AIDS? Probabilmente non vi verrà in mente nessunə o al massimo una o due persone. Eppure, secondo i dati di ActionAid, si stima che in tutto il mondo ci siano circa 36 milioni e 700mila persone affette da HIV o AIDS, la maggior parte delle quali sono adulti con più di quindici anni – il che significa che ci sono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi che ci convivono – e quasi il 70% del totale vive nell’Africa subsahariana.

Si tratta di una vera e propria epidemia ed emergenza che esiste tutt’ora e che mostra come non possiamo slegare le questioni di sanità mondiale dalla lotta economica e politica. Infatti, di AIDS non si muore più, ma solo se vivi dal lato giusto del mondo: in Africa subsahariana, infatti, non arrivano i farmaci antiretrovirali che servono a bloccare la replicazione del virus ed è un grave problema, uno tra i tanti sintomi delle diverse velocità a cui procede il progresso del mondo.

Ma non basta. Intorno all’AIDS sono nati un sacco di stereotipi negativi che riguardano la comunità LGBTQIAPK+ da vicino. Infatti, negli anni Ottanta l’HIV fu definito “il cancro gay” e si utilizzava un alone viola attorno a una persona per suggerire la sua sieropositività. Si pensava, quindi, che il virus potesse essere contratto solo nei rapporti sessuali tra persone omosessuali, che si vedevano aggiungere un ulteriore stigma oltre a quello di divergere dall’eteronormatività.

Oggi sappiamo – o dovremmo sapere, ma ci arrivo subito – che non è vero e che anche i rapporti eterosessuali possono essere a rischio.

Lo stigma nasce dalla mancanza di conoscenze a proposito, ma le due cose si alimentano reciprocamente: meno se ne parla a causa dello stigma e meno si conosce, ma meno si conosce e più gli stereotipi e le false informazioni alimentano la discriminazione delle persone sieropositive.

Ancora non sappiamo la differenza base tra HIV e AIDS: il primo è il virus e la seconda è la malattia che si potrebbe sviluppare dal virus. Perciò, se hai l’AIDS hai l’HIV, ma non è detto che se hai l’HIV hai l’AIDS.

Inoltre, da alcune ricerche su persone sieropositive e sieronegative, se le prime seguono la terapia antiretrovirale, possono tranquillamente avere rapporti con persone sieronegative senza che il virus passi dall’una all’altra: si tratta del cosiddetto U=U (undetectable equal untrasmittable), ovvero se la carica virale è pari a zero il virus non è rilevabile e non trasmissibile. Ma ci sono anche molte terapie di prevenzione e test che possono essere effettuati, tra cui TasP, PrEP e PeP, qualora si sospetti un rapporto a rischio. Fare i test è fondamentale per sapere il proprio stato di salute e avere responsabilità nei confronti delle altre persone.

Non ci stancheremo mai di ribadire quanto sia fondamentale l’utilizzo del preservativo durante i rapporti, occasionali ma non solo. Figli di una cultura patriarcale che vuole controllare il corpo delle persone con utero, pensiamo al profilattico esclusivamente come strumento di salvaguardia da gravidanze indesiderate, dimenticando l’altra sua funzione ugualmente importante, quella di proteggere dalle malattie sessualmente trasmissibili, tra cui l’HIV.

Da ultimo, ma non meno importante è ricordare che non bisogna avere paura di baciare, condividere le posate o banalmente toccare le persone sieropositive: il virus si trasmette esclusivamente per via orizzontale, tramite sangue, sperma e secrezioni vaginali, o per via verticale, da unə gestante sieropositivə. Indicativo fu il gesto di Lady Diana, che nel 1987, inaugurando la prima unità dedicata ad HIV e AIDS al London’s Middlesex Hospital, strinse la mano e abbracciò persone sieropositive, dimostrando al mondo che lo stigma andava abbattuto.

Quando Arcigay Strambopoli QueerTown Taranto distribuisce i preservativi in piazza sta lottando anche per decostruire questo stigma. Molto spesso gli uomini sentono la loro virilità scalfita dall’uso del profilattico durante i rapporti sessuali, adducendo mille scuse, quando in realtà si tratta di una scelta di consapevolezza e responsabilità per sé e per le altre persone.

Lo stigma dell’AIDS deve finire: siamo al termine del 2021 e non possiamo avere ancora paura di chi è sieropositivə, non dobbiamo guardare con pietà chi lotta contro l’AIDS, ma il nostro compito di alleatз, qualora siamo sieronegativз, è quello di gridare ad alta voce la verità e cancellare finalmente quell’alone viola che discrimina e allontana dalla società e diffondere ancora una volta l’educazione sessuale sin dalla più tenera età.

Correlati

Commenta l'articolo: